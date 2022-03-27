LET THAT JUNT FLYYYY @DeAnthonyMelton 🔥



24 points on 8-10 shooting for melt 🐜 pic.twitter.com/WpBCZDTjcY — x - Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 27, 2022

沒想到就算「字母哥」阿提托康波宣告傷癒復出，公鹿還是躲不掉慘遭地主灰熊痛宰命運！原本只要贏球就可以重新回到東區龍頭位置的公鹿，27日竟然遭到少了明星主控莫蘭特的灰熊，終場127比102狠狠修理，公鹿排名一口氣滑落到東區第4。

儘管公鹿今天迎回阿提托康波，主控哈勒戴仍因腳踝痠痛缺陣，也讓他們從一開賽就處落後劣勢，畢竟提前鎖定季後賽門票的灰熊，早已信心爆棚，包含梅爾頓、貝恩、布魯克斯等人都火力全開，打完前3節，灰熊已經領先19分，公鹿也無力反撲。

灰熊今天表現最出色的球員，還是替補上場的梅爾頓，他單場投進6顆三分球，貢獻24分、3籃板、2助攻與3抄截，貝恩也拿20分、5籃板，迪昂布魯克斯19分，傑倫傑克生16分、6籃板，泰厄斯瓊斯13分、10助攻，少了莫蘭特根本沒差。

阿提托康波攻下全場最高30分，外加11籃板、4助攻、4火鍋，卻還是沒辦法幫助公鹿挽回頹勢，米德頓16分、5籃板及5助攻，布魯克羅培茲10分，公鹿全場命中率僅3成98，相較於地主灰熊的4成80，當然無法逃過慘遭痛宰的命運。