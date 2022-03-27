台東縣昨天深夜新增1位確診個案，台東縣衛生局緊急匡列11位密切接觸者並徹夜採檢，再檢出3人陽性，目前持續疫調中；今天上午環保局已完成確診者足跡及周邊環境清消，衛生局中午12點30分將在初鹿國小側門前開設快篩站，饒慶鈴縣長下午3點30分將召開記者會說明最新疫調狀況。

台東衛生局表示，昨天深夜接獲通報，卑南鄉一位20多歲女性26日出現頭痛噁心症狀，就醫後確診（CT值33.2），衛生局徹夜緊急擴大採檢11位密切接觸者，今天清晨增加3例陽性 （CT值20.1~27.7），其餘8人為陰性、持續居家隔離。

台東縣衛生局說明，根據初步疫調，確診者活動足跡以初鹿地區為主，環保局消毒防疫大隊今天上午針對相關足跡完成消毒；衛生局並在初鹿國小側門前開設快篩站，中午12點30分啟動，民眾可前往篩檢或至藥妝店、便利商店購買快篩試劑檢測。

饒慶鈴縣長呼籲，台灣本土疫情最近又出現升溫跡象，面對看不見的病毒，請民眾口罩戴好戴滿、勤洗手、落實實聯制，還未完整接種疫苗的民眾也請盡速預約接種，相關接種時間、地點可參考衛生局官網自行預約。