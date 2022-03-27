華航全新機隊 A321neo 今 (27) 日正式首航桃園-香港，提供每日 2 班往返香港的客運或貨運服務，並陸續派飛仰光、帛琉、馬尼拉等航點，5 月 4 日起再投入松山-東京羽田黃金商務航線，每周三、六飛航，以全平躺豪華商務艙、最新個人影視系統及4K高畫質螢幕等嶄新客艙設備，迎接疫後復甦的商務及旅遊旅客。

A321neo 客機今天首度執行載客任務，CI909 桃園-香港班機於上午10：24 後推起飛，為歡慶新機上線營運，華航特別致贈首航來回班機旅客精美伴手禮，包含洗手乳、乳液、淡香水的清潔保養香氛禮盒，還有環保杯及配有口罩、酒精棉片的機上防護包，提供旅客最安心舒適的旅程；桃園機場也特別灑水慶祝新機首航，展開新的營運階段。

華航 A321neo 客機配置 12 席豪華商務艙、168 席經濟艙，共計 180 個座位，客艙內裝寬敞舒適，強調零接觸服務、高規格防疫，將擔綱華航區域航線主力機種的重任。因應當今貨運優先的營運策略，配置加大容量、加快效率貨艙系統的 A321neo，除了載客飛航外，也將執行純載貨航班，發揮航機最大效益。

A321neo 比起前一世代窄體機，可減少 15-20 ％ 燃油消耗，亦可減少達 75 ％ 噪音足跡及 50 ％ 氮氧化物 NOx 排放。華航總計訂購 25 架 A321neo，目前已有 3 架陸續投入營運，今年預計再交機 7 架。

為積極落實環保，華航每架 A321neo 新機空渡回台時，皆添加永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuels)，較傳統燃油再減碳 8 ％，以實際的節油減碳行動，支持 2050 年淨零排放承諾，降低溫室氣體排放，落實環境友善。