現年已高齡70歲的導演兼製作人張紀中，曾多次翻拍金庸小說，《神雕俠侶》、《天龍八部》等都是他的作品，影視實力雄厚，他的私生活也是相當豐富，有過3任妻子，現任這位小了他31歲，2月才與嫩妻在海灘浪漫騎馬，卻不慎墜落地面，事後儘管網友的惡意攻擊不斷，他也並未放在心上。而就在近日大陸媒體爆料，張紀中將為愛替杜星霖量身打造作品，圓了她進演藝圈的夢想。

張紀中老當益壯，舞起劍來仍相當有架勢。(圖／微博)

日前他PO出一段影片，可見杜星霖身穿青色古裝，打扮起金庸名著《越女劍》中的俠女阿青，雙眼靈動有神，揮起劍來頗有幾番架勢，看過的網友無不感到驚嘆，而已頭髮全白的張紀中，無論是從實際年齡、或是外在條件來看，都已經是位老頭子了，竟然還活動起他的老骨頭跟著武劍，網友看了都十分訝異。

談到張導嫩妻杜星霖，2017年從一名小助理，嫁給張紀中過後麻雀變鳳凰，因兩人歲數差距過大的「父女戀」引起側目，結婚5年來已產下一對兒女，雖然相差31歲仍然恩愛非常，譬如這次的短片，精緻場面就有如一部武俠劇的預告般，服裝場景都已下了重本，據了解這次杜星霖將扮演春秋時代的女劍客

金庸名導張紀中為愛妻圓演藝夢，傳出將讓她扮演武俠《越女傳》中的阿青。(圖／微博)

張紀中上一部作品已是2017年，有網友就問到會不會再拍電視劇，他的回答也是直截了當，給了網友正面答覆「會」。接著大陸媒體更是直接指稱，張紀中將會為了嫩妻製作一部武俠劇，女主角就是由她親自來飾演，據悉將投資10個億在她身上，甚至有消息傳出預定的男主角是胡歌，但張紀中也會要求不得有親密戲分。