一台客運轉彎時在路口遇上紅燈，但因為車身太長，佔據到輕軌軌道，影響雙向輕軌通行，畫面被民眾拍下PO網直呼危險，警方表示，調查後會將違規車輛及違規影片移請捷運警察隊，因違反《大眾捷運法》及《道路交通管理處罰條例》，最高可處8700元。

有民眾在前鎮區中凱陸橋下拍下，停等紅綠燈之際，一輛客運車身的三分之一就停在輕軌軌道上，導致雙邊要通行的輕軌全只能先停了下來，等了約一分多鐘綠燈後雙邊才能正常通行，讓民眾忍不住直呼：「太可惡了，一輛專車搶快，卡死了雙邊的輕軌，太危險了！」

根據轄區警方調查，事發在26日18時許，一輛客運行經中山路與凱旋路口準備右轉時，遇上紅燈時但因為前方有車輛，停在輕軌軌道上停等紅燈，也導致輕軌車無法順利通行，經調查後將違規車輛及違規影片移請捷運警察隊或捷運公司。

由於輕軌列車必須等地上黃漆區域的行經路線淨空，才可通行，高捷公司表示，對於這種違規行為，高捷表示遺憾，並希望民眾應該遵守交通規則，若是取得違規車輛車號，再向警方報案。

但該行為依違反《大眾捷運法》50條1項3款「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，可處行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰。另外，依《道路交通管理處罰條例》第58條第2項，「行至有號誌之交岔路口遇紅燈不依車道連貫暫停而逕行插入車道間致交通擁塞，妨礙其他車輛通行」，可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰。