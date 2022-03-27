民進黨屏東縣長初選25日舉辦政見發表會，有意爭取提名的立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄，3人皆針對未來縣政藍圖規畫進行論述。周春米今（27）日在在臉書發聲，引用《紅樓夢》，自詡光明正大，堂堂正正，不是虛無飄渺的「夢想家」，而是做實事的「實踐者」！

周春米在臉書解釋，為什麼她說要「明公正道」？因為建設屏東不該只是一場夢，而是需要縝密的計畫與實現。而所謂「明公正道」出處其實來自於古典文學名著「紅樓夢」，意思是指光明正大，堂堂正正。

周春米感嘆，在這次初選中，看到許多言語交鋒，也看到許多天馬行空甚至空中樓閣般的政策。但她援引「紅樓夢」中的成語，就是想要提醒自己所有政治人物的初心。那些用話術或是華麗的包裝所營造的形象或是理想，終究從門庭若市到煙消雲散，一切終究歸於虛無。

周春米直言，她曾擔任律師，刻板印象上會有人覺得她可能能說善道、辯才無礙。但她強調，「能說善道，不如明公正道」；「辯才無礙，不如實實在在」。

她相信，這次初選中，我的努力與一步一腳印，大家都看在眼裡。也請大家給她更多支持與鼓勵。周春米自詡，她不是虛無飄渺的「夢想家」，而是做實事的「實踐者」。