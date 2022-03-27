迄上午11時止已有8班次離境，送走近800名旅客。（李金生攝）

金門航空站啟動聯合候補作業櫃台，整體疏運十分流暢。（李金生攝）

金門航站把握天候好轉的機會，協同華信、立榮航空把握機會加緊疏運作業。（李金生攝）

尚義機場恢復正常起降，滯留旅行團趕往機場報到。（李金生攝）

金門昨晚颳起強勁的北風，一掃連日濃霧深鎖的陰霾，昨關場取消全部班機的尚義機場，今天恢復正常起降，一早就湧現大批搭機人潮，出現班班客滿的熱鬧景況。

進入霧季的金門，前天取消6航班，台金線往來旅客千餘人受到影響，昨天更是大霧瀰漫，全日28個航班全部取消，往來旅客近4000人行程受阻，讓不少民眾擔心清明節返鄉又有濃霧來攪局。

還好天公作美再展歡顏，一如金門氣象站預測入夜後風場改變，果然在昨晚降下大雷雨後，10時許就颳起強勁北風，將籠罩全島的濃霧吹散，各主要道路一下亮起來，讓行車上路安全許多。

金門航空站主任洪念慈指出，連日來因受濃霧影響，尚義機場跑道能見度不佳，甚至有時在150公尺以下，遠低於至少750公尺的起降標準，但今天能見度高達10公里，在航站協同華信、立榮航空把握機會加緊作業下，包括即時啟動聯合候補櫃台，整體疏運十分流暢，迄上午11時止已有8班次離境，送走近800名旅客。

在縣長楊鎮浯和立委陳玉珍的關切下，昨晚就預畫今日加開6架次，金門航空站持續密切注意航班狀況，若仍有增加疏運的必要，將再協調加開1架次，讓旅客往來更加順利。