接種新冠疫苗會因個人體質，產生不同的副作用，一名產婦表示，和先生結婚好幾年都無法自然受孕，直到去年打了第一劑AZ疫苗，當周竟順利懷孕並誕下1子，令台大婦產科醫師施景中也直呼「太神了」，將其PO到個人臉書後，意外釣出許多女網友分享相似經歷，大讚「這是AZ最美好的副作用」。

施景中24日於個人臉書指出，近日在醫院查房，一名產婦興奮地向他表示，和先生結婚多年，卻一直無法順利受孕，也做過不孕症治療，但肚皮一樣沒有消息，直到去年接種第一劑AZ疫苗後，當周竟成功自然懷孕。

該名產婦說，她為了能夠順利懷孕，吃素長達2年，雖然懷胎10個月孕程並不平順，但後期卻愈來愈好，她笑稱如今成為新手媽媽，可能和她善念有關係，讓她現在可以和先生抱著兩人愛的結晶。

施景中也嘖嘖稱奇，他表示，過去曾經聽過打疫苗會造成女性生理期混亂，還沒聽過可以助孕，直呼真的「太神了」。

貼文曝光，不少女網友也留言，「AZ當週期懷孕+1」、「我也是打完一劑AZ，3週後懷孕」、「我也是不孕10多年，前2個孩子都試管好幾次才成功，但打完一劑AZ後，當週期自然懷孕，真的是沒想過會變成三寶媽」、「我身邊也有一個姊妹有類似例子，再兩個月寶寶就要出來了」、「我也是打完AZ的隔週期懷孕的，明天就要32週了，都跟別人說AZ會助孕」、「這是AZ最美好的副作用」。