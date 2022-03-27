隨著飲食精緻化，不少人有高血脂的問題，全台逾200萬人有三高困擾，民眾除了透過抽血檢測健康外，身體外觀也能看出端倪。家醫科陳欣湄醫師提到，她曾收治一名腹痛病患，經過多項檢查都未查出病因，直到她發現患者眼瞼長黃斑，推測可能與膽固醇有關，進一步檢查後，確認是心臟血管阻塞所導致的腹痛。

家庭醫學科醫師陳欣湄在節目《健康好生活》表示，她曾收治一名有腹痛問題的女患者，對方做過胃鏡、超音波檢查後，依舊找不出腹痛原因，因此轉診到家庭醫學科求助，在進行問診時，醫師發現病患臉部不太對勁，她的眼瞼上竟長出黃色班塊，像是膽固醇沉澱物，因此進行膽固醇指數檢查。

陳欣湄醫師提到，總膽固醇指數正常值為200左右，若到240就要吃藥，而該名女患者指數高達360，表示她的膽固醇指數非常高，當時她也會同心臟科做檢查，發現病患心臟下方的小血管有點阻塞，由於心臟外圍由小血管幫助心臟運作，但當血管出現阻塞或缺血狀況時，位置又靠近腹部，因此常被誤認為腹痛。

陳欣湄醫師表示，女患者吃完降膽固醇藥物後，腹痛也跟著消除，以此提醒民眾，千萬別輕忽這些小狀況，腹痛問題若一直未處理，恐會變成冠狀動脈疾病。另外，她也指出，膽固醇出問題時會產生沉澱物，沉澱在身體特定區域，常見位置是眼瞼、眼睛及皮膚，若在未做健檢的情況下，可以先從身體外觀檢查是否有膽固醇過高問題。

1.眼瞼黃斑瘤

眼瞼上若長出黃色，且摳不掉的異物時，有可能是眼瞼黃斑瘤，屬於最常見的徵兆。

2.角膜老年環

正常人角膜外圍既黑又完整，但膽固醇指數過高的人，角膜外圍會多出一圈淡色的痕跡，看起來像是眼睛老化的感覺，但這其實與膽固醇沉澱有關。

3.皮膚黃色瘤

除了眼瞼與眼球外，膽固醇沉澱物也可能出現在手肘、膝蓋、腳背或手背，若這些位置出現黃色突起物，民眾就需多加注意，可能是膽固醇指數太高。