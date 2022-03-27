「台中市花卉推廣暨柑橘產業行銷活動 」今天登場，市長盧秀燕頒獎給花卉得獎人員。（陳淑娥攝）

活動特別邀請花藝老師教學，增加市民對花卉的了解與喜愛。（陳淑娥攝）

為行銷在地農特產品，台中市豐原區農會27日舉行「台中市花卉推廣暨柑橘產業行銷活動 」，市長盧秀燕特別出席化身代言人，向民眾推薦台中優質花卉及茂谷柑，呼籲市民朋友踴躍選購當季在地農產，以實際行動給農民支持與鼓勵。

今日活動由農業局輔導豐原區農會舉辦，包括盧秀燕、農業局長蔡精強、新聞局長鄭照新、豐原區長洪峰明、立委江啟臣、市議員陳本添、陳清龍、張瀞分、王朝坤、豐原區農會總幹事蔡森揚、理事長許全木、常務監事賴秋榮等均共襄盛舉。

市長盧秀燕指出，台中市是柑橘的故鄉，種植主要集中在東勢、石岡、新社、豐原等地區，茂谷柑果型飽滿，顏色澄黃，皮薄多汁、酸甜適中，富含維他命Ｃ；豐原農會為了鼓勵大家都能吃到柑橘，將次級品加工成果汁，送禮自用兩相宜，民眾要把握機會品嘗當季水果的好滋味。

農業局指出，台中市花卉栽培面積約1356公頃，為文心蘭、火鶴花、百合之重要產區；其中，台中市文心蘭栽培面積約113公頃，年產量達2900萬支，占全台產量51.6％，甚受日本消費者喜愛。

台灣火鶴花種植技術及栽培環境領先全球，具全年開花特性，品種與花色多樣，並具易包裝、耐貯運、瓶插期長、品質優且花型獨特等優點，深具外銷潛力，穩定供應日本市場需求。另外，台中市所產香水百合花色豐富，香氣怡人，年產量3840萬支，產值9.8億元，產量及品質全國第一。

500位民眾一同參與今日活動，透過花藝老師現場教學，增加市民對花卉之了解及喜愛，另亦運用文心蘭、火鶴花等台中在地花材結合當季農產品佈置花卉藝術作品，供民眾觀賞、拍照，活動現場也有茂谷柑、椪柑汁及家政班米食品嘗活動，歡迎民眾一同共襄盛舉。