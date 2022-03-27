警方事後檢視陳女車輛輪胎，發現左右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗至輪胎安全線。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

駕駛疑「打水漂」失控翻車 波及對向騎士慘重傷

這兩天豪雨不斷，苗栗37歲陳姓女子26日駕駛轎車，行經台3線三義鄉雙湖高架橋，疑似「打水漂」失控翻車撞到路邊燈桿，再波及到對向的23歲朱姓機車騎士，兩人雙雙送醫。苗栗警分局也呼籲，近來雨勢不斷，民眾開車要注意安全。

苗栗縣政府警察局苗栗警分局表示，陳姓女子事發當時正下著大雨，地面全都是積水，陳女疑似車速較快，開到轉彎處時輾壓到積水，導致失控撞到對向路旁路燈後翻覆。

而對向車道的朱姓男騎士閃避不及，被翻覆的轎車撞上，連人帶車噴飛，陳女輕傷送醫，而朱男則傷勢嚴重，目前昏迷指數6。

苗栗分局指出，事後檢視陳女車輛輪胎，發現左右後輪胎紋已經磨到接近胎面磨耗至輪胎安全線，經使用游標卡尺測量，雖尚符合規定，但在下雨地面濕滑情況下，很容易因抓地力不足，輪胎排水不佳而打滑失控。

警方也提醒，駕駛若遇到「打水漂」狀況時，千萬不要急踩煞車或大角度操作方向盤，要緊握方向盤穩住車輛，鬆油門，以免造成失控。