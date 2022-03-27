高雄市前鎮區化學公司COVID-19群聚案，27日再新增2例確診個案。衛生局表示，2案都是已隔離對象，評估社區風險極低，無傳染風險。

衛生局表示，新增2案為案22743、40多歲女性，為同職場作業員；案22848、11歲男性，同職場作業員的同住家屬。兩人均於23日被隔離，分別於26、27日隔離期間因症採檢陽性確診，評估社區傳染風險極低。

衛生局24日起執行擴大社區篩檢共計1萬482人，檢驗結果均為陰性，社區疫情風險持續穩定控制中。