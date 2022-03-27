女星大S(徐熙媛)與汪小菲離婚僅3個多月，日前宣布再婚，對象是24年前的舊愛「酷龍」具俊曄，兩人已在韓國登記結婚，男方得以她的配偶身分飛來台灣，結束10天隔離後已飛奔大S位於信義區的豪宅相見，而大S閃電再婚一事，外界多抱持祝福的心態，但眾人也相當關心她的一雙兒女未來將何去何從，而大S前婆婆張蘭昨天鬆口，吐露孫子、孫女離台的時間點，讓大陸網友嗨翻。

大S與具俊曄結婚，男方曾開心吐露要先來台灣見老婆，之後一家人回南韓生活，但大S的一雙兒女已在台北上學、生活多時，對於是否會隨新婚老公回到南韓組建家庭一事，妹妹小S曾表示考量就學問題，姊姊不可能帶著兩個小孩去南韓生活，也認為姊夫的職業是藝術創作、DJ等，不一定要固定地點才能工作，反倒男方留在台灣的機會還比較大，至於孩子們會不會去大陸，倒是沒多說。

而自大S宣布再婚後，經常開直播帶貨的前婆婆張蘭，就不斷被網友詢問相關問題，但態度一反強硬風格，曾吐露自己也是單親帶大汪小菲，因此認為搶孫子對女人來說很殘忍，也嘆兩孫子跟孩子的媽長期在台北生活，自己當然想念他們，希望孫子陪在身邊，但是「根本要不回來」，對於網友建議積極把媳婦跟兩孫兒接回家「一家五口幸福生活多好」，張蘭則吐露跟大S之間無恩怨，「在我心中她永遠是我的兒媳婦兒」，似乎雙方對兩個孩子的未來安排有共識。

而無論怎麼解釋、說明，塵埃落定前，外界對於孩子們的未來動向始終掩不住好奇，昨(3/26)張蘭照慣例開直播，又被追問此事，難掩激動心情鬆口了，表示孫女、孫子越長大越懂事了，「暑假就能看見他們了，他們會過來～念完書後會回來的！」，至於有網友提問是不是能分享一下孩子們的照片？張蘭變得謹慎，說不能在網路上曬小孩的照片，「這對他們也不好，私下裡我們相處好就行了！」。