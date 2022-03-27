新北2個案感染源不明 侯友宜：待基因定序出爐 12:082022/03/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（27日）表示，兩例不明感染源正在做基因定序，若基因定序結果出爐，就可以非常清楚。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市昨新增11例確診，其中中和及三重區各新增1例，2例感染源不明，對此，新北市長侯友宜今（27）日表示，兩例不明感染源正在做基因定序，若基因定序結果出爐，就可以非常清楚。 據悉，25日確診的中和個案22598，跟26日確診的中和個案22639，2個案疫調發現曾同一天進出同一家超商，但足跡未完全重疊，後續還要再做進一步觀察；2個案非職場同事，互不認識，但平常活動範圍都很近、住得很近。 未戴口罩與確診者同台 基隆市長林右昌PCR結果出爐 清明防疫 侯友宜祭進塔總量管制 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #確診 #基因定序 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和平護理師案 列第19條Omicron傳播鏈 04:102022/03/25 生活新聞 嘉義婚宴群聚感染源確認！退休男校長基因定序同屬桃機案 16:462022/03/24 生活 永續報告示警 8成台企未做碳盤查 04:102022/03/26 財經焦點 本土今暴增21人確診 基北高桃都有 境外移入82例 14:042022/03/26 生活 Omicron中重症個案又一例 7旬外籍男中度肺炎 14:232022/03/25 生活 看屋筆記：台北市北投區天母常玉(個案＋價格分析) 09:002022/03/27 建案開箱-台北 基隆確診＋4 指標個案曾到維也納幼兒園 16:142022/03/25 生活 本土又兩位數！新北基隆14人確診 境外移入大增122例 13:502022/03/25 生活 境外移入再破百例 邊境鬆綁看疫苗覆蓋率 04:102022/03/25 生活新聞 看屋筆記：彰化縣田尾鄉森泰晴朗(個案＋價格分析) 09:002022/03/26 建案開箱-其他 中和頂加、新莊違章賭場被強拆 新北市府收31萬拆除費 11:412022/03/27 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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