新北市昨新增11例確診，其中中和及三重區各新增1例，2例感染源不明，對此，新北市長侯友宜今（27）日表示，兩例不明感染源正在做基因定序，若基因定序結果出爐，就可以非常清楚。

據悉，25日確診的中和個案22598，跟26日確診的中和個案22639，2個案疫調發現曾同一天進出同一家超商，但足跡未完全重疊，後續還要再做進一步觀察；2個案非職場同事，互不認識，但平常活動範圍都很近、住得很近。