立法院通過18歲公民權修憲案，對於公民複決是否綁年底地方選舉舉行，國民黨主席朱立倫認為，後續應找個適度的時間舉行。對此，新北市長侯友宜今（27日）表示，既然有了共識就快速期待、趕快通過。
朱立倫26日表示，公投綁大選已被否決，這是民進黨和中選會的主張，「現在為什麼要做這個矛盾作為」，後續應找個適度的時間舉行。侯友宜今（27日）出席市政行程時則表示，既然大家對於18歲公民投票權修憲都已經達成共識，既然有了共識就快速期待、趕快通過。
立法院通過18歲公民權修憲案，對於公民複決是否綁年底地方選舉舉行，國民黨主席朱立倫認為，後續應找個適度的時間舉行。對此，新北市長侯友宜今（27日）表示，既然有了共識就快速期待、趕快通過。
朱立倫26日表示，公投綁大選已被否決，這是民進黨和中選會的主張，「現在為什麼要做這個矛盾作為」，後續應找個適度的時間舉行。侯友宜今（27日）出席市政行程時則表示，既然大家對於18歲公民投票權修憲都已經達成共識，既然有了共識就快速期待、趕快通過。
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