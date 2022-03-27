歐盟擬對俄國實施石油禁令，加上葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯煉油廠，近日走疲的國際油價應聲飆漲，布蘭特期油每桶漲飆破120美元，不過，囿於亞鄰最低價及油價平穩機制，中油宣布明起國內汽、柴油每公升各調降0.3元。

明日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元後，92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.1元。

中油表示，油價受歐盟擬對俄國實施石油禁令、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯煉油廠等因素影響，導致油價大漲。依浮動油價公式的國際指標油價7D3B周均價計算，原油上漲9.48美元，新台幣兌美元匯率貶值0.042元，國內油價依公式計算漲幅為7.29％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.0元及5.4元。

但為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.3元及4.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.0元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.3元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.3元。