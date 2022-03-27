國民黨23日正式宣布由謝龍介出馬參選，對此，同黨新北市議員葉元之直言，這絕對是最正確的決定，令人振奮，他也相信謝龍介有機會創造「謝流」翻轉台南，許多網友也贊同葉元之看法，認為台南有機會重現藍天。

葉元之23日在臉書發文表示，國民黨確定提名謝龍介參選台南市長，這是令人振奮的消息，且他在謝龍介宣布參選後，第一時間就公開發文力挺。

葉元之直言，謝龍介深耕台南，歷練豐富，口才出眾，戰力十足，絕對是翻轉台南的最強人選，甚至有機會創造「謝流」，對於台南這個艱困選區，有不少黨內優秀同志願意為黨一戰，是件好事，而黨部沒有預設立場，協調出最強的候選人，應該予以肯定。

許多網友也在其po文底下留言表示，「讚讚讚，明智決定，龍介仙~加油」、「加油，我們戶口要遷台南了」、「謝龍介深耕三十年，這次終於可以來光復台南，重現藍天」、「提出最適合的人選，打贏年底九合一選戰」。