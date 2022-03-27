放屁、脹氣是人體正常的生理反應，更是健康與否的指標，不過如果放屁次數激增，且老是出現難聞氣味，就要小心了！胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，健康的人平均一天放屁13至21次，但大部分的屁不會有味道，且無論是通過打嗝還是放屁，都是消化系統正常的排氣現象。

不過黃軒進一步指出，若是少見的疾病，例如乳糖不耐症、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等，就會一直臭屁連連，建議盡快前往醫院治療。他也分享6個常見的放屁行為，供民眾參考：

▍坐飛機較會放屁

飛機的氣壓變化，不只會影響耳朵，也容易脹氣、讓人想放屁，所以建議上飛機前或是飛行期間，儘量不要吃某些易產氣食物，像是豆類等，會容易使身體脹氣。

▍嚼口香糖容易放屁

一直連續反覆張開嘴巴，有在做吞食空氣的動作，像是嚼口香糖、吃太快、喝水太快，尤其是碳酸飲料，這些吃吃喝喝的舉動，會讓人很快就想排氣。

▍屁愈臭愈有病

放屁之所以會臭，是因為吃了太多「含硫食物」，這些食物在腸胃系統分解時，容易產生難聞的氣味，像是大蒜、洋蔥、起司、豆子等。但少見的疾病，例如乳糖不耐症、發炎性腸道疾病、大腸激躁症等，會一直臭屁連連，這時就要趕快就醫檢查。

▍愈老愈少放屁

隨著年紀漸長，身體機能動不太起來，消化系統就會減慢，且容易導致便秘、脹氣或減少放屁次數。這時就需要多活動，才能促進腸子蠕動，幫助消化。

▍運動容易放屁

運動時經常會出現「連環屁」的情況，那是因為運動加速腸胃蠕動，也增加了腹壓，自然排氣機會大增。

▍站著放屁比較不響

坐著放屁時，請不要緊夾肛門囗，否則不管任何形式的放屁，都會放大聲音效果，建議當下可以採站姿放屁，聲音會比坐著時小聲許多。