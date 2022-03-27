林務局27日在台中市外埔區「三崁水美保安林」辦理《保安林賴著你—戶外森山派對》。（林務局提供）

林務局27日在台中市外埔區「三崁水美保安林」辦理《保安林賴著你—戶外森山派對》。（林務局提供）

在地特色「抬轎班」熱情表演。（林務局提供）

林務局27日在台中市外埔區「三崁水美保安林」辦理《保安林賴著你—戶外森山派對》，透過淨山、植樹等系列活動，結合在地特色「義虎團」及「抬轎班」表演，讓民眾更加保安林的重要性，共吸引約300人共襄盛舉。

林務局副局長廖一光表示，保安林是「保」護環境，讓大家「安」心生活的森林，守護人民的生命財產安全，也提供很多生態系服務價值，但保安林也同樣需要大家守護，才能永續發揮功能及生態服務價值。

保安林具備森林的功能與價值，提供生態體驗、森林療癒、環境教育、林下經濟養蜂產蜜，生活在保安林周邊的社區聚落，經歷數代情感連結，流傳著特有的文化歷史故事。

東勢林管處長張弘毅指出，三崁水美保安林原為第1407號土砂捍止保安林，為使在地社區與保安林間鏈結更為密切，透過票選活動命名為「三崁水美保安林」，以兩個社區名命名象徵在地居民與土地的情感連結。

未來將持續與水美社區發展協會及三崁社區發展協會簽訂認養契約，執行環境清潔維護、造林木撫育、巡護通報等工作，並不定期辦理植樹、淨山、健行等活動。此外持續推展林下經濟放置蜂箱養蜂，以不破壞林木經營及不影響國土保安功能下，增加森林多元生態服務價值。

今日活動特地邀請在地特色民俗文化的「義虎團」舞虎表演及「抬轎班」表演為活動揭開精彩序幕，現場由外埔環保志工隊帶領貴賓及民眾進行淨山巡守落實無痕山林，沿途體驗九宮格生態遊戲、森林經營互動遊戲、認識林下經濟養蜂並抽張祝福籤詩為未來帶來美好祝福，同時透過五感體驗森林療癒，讓身、心、靈一次獲得美好滿足。

林務局表示，期望透過《保安林賴著你—戶外森山派對》系列活動，讓民眾認識保安林、走進保安林，進而守護保安林，讓一直以來默默守護社區居民的保安林守護神，也能走進民眾的生活中，拉近跟民眾間的距離，彼此相互依賴守護。