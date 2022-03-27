有一對健康的雙親陪伴對有些孩子是夢想，雲林縣四湖鄉國中三年級生鄭嘉瀧3年來陪著罹癌又跛腳的父親進出醫院，最大的心願是一輩子有爸爸陪伴，日前代表雲林縣接受國自強兒童表揚，家扶主委陳燦勳包給他5000元紅包，他轉手又送給父親。

鄭嘉瀧長得高壯，目前是四湖鄉飛沙國中的角力選手，去年曾獲80公斤級全國第二名成績，今年四月將再代表雲林縣出賽在花蓮舉辦的全中運，他期許自己獲得好成績，帶給爸爸開心的消息。

鄭嘉瀧的雙親離異，他父親（50歲）曾是雲林縣的跳遠選手，礙於家庭環境不允許而中斷練習，數年前車禍造成跛腳，肢體功能受限，連工作都失去，3年前驗出罹患肝癌，鄭嘉瀧有著強烈陪伴父親重振意志力的心。

鄭家目前是雲林縣低收入戶，鄭父領有肢體障礙手冊，鄭家2姊弟目前都是家扶中心扶助對象。

雲林家扶中心主任廖志文表示，嘉瀧3年來主動陪父親進出醫院做栓篩、電療、化療，當父親的精神支柱，也讓高雄就讀護理專科的姊姊免於奔波，他不愛說話，心裡想的都是可以幫爸爸再做點甚麼，包辦洗衣、洗碗、採買等家事，為了補貼家中經濟，也曾到餐廳端盤子打工。

雲林家扶今年評選18名自強兒童，社工們一致推舉鄭嘉瀧代表接受全國表揚，家扶中心主委陳燦勳也很感動，自掏腰包包5000元紅包給他，鄭嘉瀧今（27日）領到紅包立刻又送給爸爸，希望爸爸活得好好的，一輩子陪伴他。

廖志文說，家扶扶助的兒童沒有權力對家庭環境說不，一般小孩眼中的正常生活對他們來說是夢想，雖然有遺憾，但很多孩子展現生命的韌性，內斂又認命，成熟又獨立，鄭家瀧就是一個例子。