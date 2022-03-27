受鋒面影響，氣象局表示，到明天為止西半部都有大雨機率，未來一周都是溼答答的天氣，出門鞋子濕掉該怎麼辦？家事達人陳映如分享讓鞋子速乾的3樣神物，除了用吹風機吹乾外，還可以塞報紙、廚房紙巾，鞋底要快乾可以墊雙筷子在底下，幫助通風乾更快。

陳映如日前在臉書表示，自從雨鞋壞了之後，下雨天都改穿一雙不太會濕的球鞋出門，但經過數日的風吹雨淋，球鞋也變得微濕，因此傳授大家如果鞋子被雨淋濕的話，回家要怎麼處理，第一個方法是用吹風機吹乾，但要注意吹風機的熱風會傷害皮革，如果是皮製的鞋子，千萬不能用吹風機。

陳映如指出，第二個方法是塞報紙或者白報紙，如果沒有報紙，也可以用廚房紙巾代替，但用量大比較浪費錢。秘訣是把報紙或廚房紙巾塞滿整個鞋子，一來吸濕效果較佳，二來可以撐住鞋子，避免變形，但不是報紙塞完就沒事，如果濕掉了就要趕快換新。

陳映如指出，皮底的鞋子鞋底很容易濕透，若想讓鞋底快乾，可以在鞋子下面放幾張報紙吸濕，或是鞋子下放幾支筷子墊高，使鞋底空氣流通，乾得更快。