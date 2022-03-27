陳情人林瑞文表示，不到200公尺的路段，就有高達28個水溝蓋，來往的車輛都得左彎右拐的閃避，影響行車安全，還有車輛經過水溝蓋噪音的問題，希望公所可以盡快處理好。（吳佩蓉攝）

宜蘭頭城鎮下埔地區三和路特殊景象，整條路設滿水溝蓋，民眾PO臉書引發討論， 雖然工程是解決多年豪大雨積水問題，但當地居民反映，過多水溝蓋已影響行車安全，車子經過水溝蓋的噪音也讓人困擾，頭城鎮公所將與公所同仁討論如何改善。

據了解，此排水溝工程為前任頭城鎮長曹乾舜任內執行的，工程費用花費307萬元，以解決多年積水問題，因工程無法取得私人土地同意及自來水、中華電信管線遷移困難等因素，遂將設置水溝蓋在公有土地及私人土地同意範圍的道路上。

因民眾PO臉書指出，那麼多水溝蓋「好適合配瑪利歐吃金幣的音效喔」，引發大家討論。當地居民表示，原本是活動式人孔蓋，後來有居民反映車輛經過會發出鏗鏘的噪音，公所才派人焊死，不過只焊一邊，沒焊的另一邊還是會發出鏗鏘聲，居民依舊感到困擾。

陳情人林瑞文表示，不到200公尺的路段，就有高達28個水溝蓋，來往的車輛都得左彎右拐的閃避，影響行車安全，還有車輛經過水溝蓋噪音的問題，希望公所可以盡快處理好。

頭城鎮工務課長陳明志表示，因為此工程考慮到清掃排水需求而做這樣設計，最近公所也接收到民眾反映，目前團隊著手處理中，檢討排水量、是否縮減孔蓋或是加封改變孔蓋材質，還給民眾行車安全。