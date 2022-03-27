東引忠義操演，演練與敵人在防區格鬥。軍聞社提供

陸軍臉書今天上午11時，播放東引指揮部的忠義操演，部隊實彈射擊105榴砲，火力全開的震撼影像。

春即期間，中共「運12」低空逼近馬祖東引空域，引起高度關注，而且東引只有直升機降落場地，並無機場。國防部長邱國正在立法院曾表示，當天全程狀況都有掌握，這架飛機違反規定，嚴重危害到安全，研判挑釁作為高於偵測目的。

為驗證防區各部隊作戰能力，陸軍東引指揮部3月16日執行「忠義操演」實彈射擊訓練，各據點火砲及輕、重兵器依時序向目標區精準射擊，圓滿完成任務。

此次忠義操演在狀況誘導及指揮管制下，依次演練「不明機有、無預警處置」、「反機降作戰」、「舟波攻擊」、「澳底火殲暨據點群戰鬥」及「近戰格鬥」等課目，訓練幹部指揮程序，並藉實彈射擊檢驗兵、火力配置的適切性，使官兵熟練建制武器實彈射擊要領。

指揮官賴少將表示，該部秉持「處處皆戰場，時時都訓練」的指導，落實防區各項戰、演訓任務，期使每位官兵均能了解作戰任務，熟悉戰場環境，強化戰場抗壓、提升心理素質能力，以強化防區官兵整體戰力，確維東引地區整體安全。