俄羅斯部隊今天挺進烏克蘭北部斯拉夫蒂奇市（Slavutych），占領1間醫院並擄走市長，但在成千上萬居民湧上街頭抗議，並把俄軍逼退回市區外圍後，市長安然獲釋。

「紐約郵報」（New York Post ）報導，自2月俄烏開戰以來，鮮少發生暴力事件的斯拉夫蒂奇市昨天卻傳出砲擊聲。這個位於首都基輔北方約100英里、接近白俄羅斯的城市是在1986年車諾比核災後建市，用以安置核電廠員工。

基輔州州長帕夫柳克（Oleksandr Pavlyuk）今天在通訊軟體Telegram表示，俄軍擄走市長福米契夫（Yuri Fomichev），之後將他釋放。

帕夫柳克說，數以百計斯拉夫蒂奇市居民帶著一面巨大的烏克蘭國旗，湧進被占領醫院的周邊街道，抗議俄國入侵，「俄羅斯人對空鳴槍，朝人群丟擲震撼彈，但居民並未散去，反而有更多人走上街頭」。

地方媒體報導，福米契夫獲釋後對群眾發言致意。

「紐約時報」認證的影片顯示，福米契夫告訴群眾：「俘虜期間我與占領者談判，雙方同意，如果我國軍隊不進駐市內，一切都會沒事。」

「斯拉夫蒂奇市依舊飄揚著烏克蘭國旗！」

但他又說，俄軍要求市民交出武器，市內也不再有烏國軍警，「所以我們會派員值班避免劫掠、失序與混亂」。