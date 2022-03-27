戴愛玲（中）昨邀請變裝皇后同台火辣演出。（華納音樂提供）

戴愛玲昨在高雄後台舉辦演唱會。（華納音樂提供）

戴愛玲相隔2年的個人演唱會「公主樂未眠親密巡迴」，26日在高雄後台Backstage Live舉辦，由於很多親戚都住在南部，昨約50位戴愛玲的親友們到場力挺，讓難得到高雄開唱的她直呼「很爽」。演唱會翻唱黃妃的〈追追追〉時，戴愛玲特地邀請變裝皇后好友女王、古奈上台火辣演出，並脫去外套展現傲人身材，開玩笑說：「頭目（戴愛玲媽媽）坐在台下，這已經是最大尺度了啦！」掀整場演出高潮。

戴愛玲為了護嗓，開唱前一天整天「全面靜音」，透露：「演唱會從快1年前就在規劃，中間因為疫情延期了2次，接收到很多歌迷的私訊，他們都很期待，可能歌迷看到我會先哭。」除了準備新歌，她昨帶來過去膾炙人口的經典歌曲，將這幾年心境轉折透過主題呈現，不僅送上〈空港〉、〈千年之戀〉、〈對的人〉等歌曲，更首度在專場完整獻唱新歌〈我不委屈〉、〈不想聽見的歌〉等，整場演出讓樂迷意猶未盡。

昨演唱會上，愛哭的戴愛玲一上台就開玩笑表示自己不能講太多話，怕自己容易哭，她頗有感觸地分享：「今年是出道第20週年也推出第10張專輯大碟，一路上歌迷的支持和鼓勵，我都非常珍惜。」唱到由好友方泂鑌為她量身打造的新歌〈頑固的記憶〉時，戴愛玲在台上分享，有天半夜她一時興起打視訊電話給方泂鑌，跟他分享了很多感情及事業上的挫折，像是自己對愛的人事物都很堅持很頑固，沒想到很快就拿到方炯鑌完成的詞曲，並讓她哭了好久，因為實在是太貼切了。

整場演唱會都努力忍住淚水的她，唱到〈可惜你不在〉時不禁潸然淚下，感嘆表示：「〈可惜你不在〉陪伴著我和大家，在深夜裡偶爾會想起外公外婆，及一路上曾經傷害過我的人，都讓我感觸良多，但這就是人生的功課，這些傷讓我們流淚、流血、跌倒，也讓我們成為更好的自己。」節目尾聲，戴愛玲送上新專輯裡的〈女孩〉，送給每一個不論生理或心理上都是女孩的朋友，希望藉由這些充滿愛的歌曲，能帶給台下所有人愛的力量及勇氣。