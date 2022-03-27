烏克蘭部隊擄獲俄軍坦克

烏克蘭國防部說，1名俄羅斯坦克軍團指揮官發現，由於零件被偷，有9成備用坦克都動不了後，決定舉槍自盡。

據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，俄羅斯聯邦第4坦克師第13坦克團的指揮官在了解形勢嚴峻後，便自我了結。更新的情報稱，整體來說，俄軍因維修狀況差的軍車而陷入掙扎，並面臨無法整修裝備的問題。

情報說，在許多狀況下，眾多庫存的戰車因為電子裝備內含貴金屬零件，而被拆走。烏克蘭國防部說，俄軍在布揚斯克（Bryansk）區克里莫夫（Klimove）設置存放和維修設施，以修復戰場上失靈的軍備。

Російський командир танкового полку - застрелився, а "розконсервована" військова техніка РФ повністю розкрадена, - розвідка https://t.co/JS03qfqayg pic.twitter.com/sabM30l9Ui — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 26, 2022

基輔說，第4裝甲師指揮官一發現，10輛坦克中有9輛都不能用時，就自殺了。如果是真的，那將是俄軍將領在烏克蘭折損中的最新一起案例。而那些不能用的坦克幾乎被徹底解體，有些甚至連發動機都不翼而飛。不過，目前無法立即證實相關報告，

據專門追蹤俄羅斯軍車折損的軍事部落格「劍羚」（Oryx）說，到3月26日為止，俄軍共損失了1,891輛軍車。而其中有939被摧毀、35輛損壞，229輛被廢棄，另有688輛則是為烏克蘭部隊所擄獲。

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