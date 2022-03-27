2022年第21屆「馬來西亞MTE國際發明展」今天公布成績，台灣共獲得21金、12銀、5銅，總排名獲得國際第一。台灣大學首度參展，就以僅膠囊大小的濾水器拿下一面金牌，這項發明可用於處理工業廢水，已進行技轉，最快1年後上市。

由馬來西亞高等教育部、馬來西亞科技創新部共同主辦的「馬來西亞MTE國際發明展」，今年共有超過500件作品，來自21個國家包含澳洲、紐西蘭、捷克、香港、印度、英國、烏克蘭等共同參與，台灣總參展件數43件。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，國際疫情持續蔓延因此仍採線上評審，台灣師生這次在商品化潛力表現特別突出，與作品全部都有專利，且其中8成都有技轉，商品化程度非常高，是這次刷新獲獎紀錄的主因。

首度參賽就拿到金牌，台灣大學化工系教授陳賢燁帶領學生陳諭萱、吳易倡、林彥勳、林奕維等人，歷時3年，研發出「氣相沉積製程技術創建多功能濾水裝置」，彷彿「膠囊濾水器」。

陳賢燁說，團隊的研發預計用在工業廢水的排放出水口，當膠囊釋放的酵素分解完有毒物質後，最後再回收膠囊，團隊橫跨民生化工、材料、以及生物環境廢棄物處理等領域，目前已和政府單位洽談合作，也已成功技轉，最快一年後上市。

而有感於傳統住院病人尿袋收集需時時人工監測紀錄尿量與尿液變化不便，奇美醫學中心重症醫護團隊李穎俐、章正俐、沈修年、黃惠鈴、王志中講座教授與高雄科技大學林俊宏副教授，共同研發出「尿量及輸液量之無線監測系統」，獲1面金牌。團隊透過電腦無線傳播，可以直接紀錄尿液的量，並加入異常狀態偵測與警示功能，有助醫師判斷病人心腎功能。

另外，這次表現特別獲得大會評審青睞同樣獲得金牌的還有，永春高中葉建誼同學「紫外線消毒手機護套」、致理科技大學鄭來宇師生團隊「行動直播隨身包」、景文科技大學陳一鋒師生團隊「非接觸式人體生理信號感應裝置」、輔英科技大學謝天傑師生團隊「一種鑑定赤芝中靈芝酸A分子構型的方法」。