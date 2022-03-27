新北市長侯友宜今（27日）上午前往淡水聖賢祠視察防疫及骨灰骸搬遷進度。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（27日）上午前往淡水聖賢祠視察防疫及骨灰骸搬遷進度。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（27日）上午前往淡水聖賢祠視察防疫及骨灰骸搬遷進度，侯表示，北海岸近3年要花5.4億元來做遷葬、興建納骨塔、增加牌位，同時將再投入經費興建八里第二納骨塔及環保葬區，滿足民眾落葉歸根需求，讓公墓公園化，環境更優質祭拜更方便。

侯友宜表示，清明連假期間，民眾會來祭祖，要拜託市民分散車流，不一定要集中在例假日，把人潮分散，一來最主要是防疫減低衝擊，二來是減少交通的衝擊量。

此外，也拜託市民如果能夠線上追思，採取線上追思；到了現場，一定要配合有戶外祭拜區，進到納骨塔會做總量管制，所有的金紙會集中來焚燒，出發前記得量體溫、戴口罩、勤洗手，身體不舒服就不要前往。清明節是重大的節日，會有很多的跨區全國流動，一切還是以防疫為最大優先，希望把防疫做到好。

侯友宜也提及，特別來看淡水公園公墓化過程，舊骨塔搬到新的納骨塔的聖賢祠，那目前已經搬了8成，那還沒有搬的，大概我們期間到10月，拜託市民配合。北海岸近3年要花5.4億元來做遷葬、興建納骨塔、增加牌位，也改善樹葬的環境，在淡水第二公墓在遷葬今年會完成會闢建停車場。

另外，八里第二公墓也會興建納骨塔以及環保葬區，讓北海岸的公墓不但是公園化，環境更優質，祭拜更方便。

民政局長柯慶忠表示，早期興建的淡水第一公園化公墓附設納骨塔，因建築物老舊有公安疑慮，市長及在地民代與家屬都相當關心，故公所於2019年起啟動舊塔搬遷作業，將原本安置在舊塔有骨灰2705具及骨骸5412具陸續移置聖賢祠，以維護民眾祭拜安全。

殯葬處長黃秀川也簡報近3年市府在北海岸地區殯葬業務成果及未來規畫，將再投入逾5億4000萬經費辦理淡水、八里公墓遷葬及納骨塔興設工程。黃秀川說，為活化土地、美化市容，市府近年陸續辦理都會區公墓遷葬，目前正進行淡水第三公墓遷葬作業，預計2022年底完成，後續將開發為停車場，八里第二公墓也已展開清查作業，未來納入遷葬計畫研議。

黃秀川說，為提供民眾優質祭祀空間，除已於八里慈恩納骨塔增設電梯，方便長者及行動不便民眾，今年再規畫興設八里第二納骨塔及環保葬區，可提供5萬個塔位，預計最快2026年完工；金山福緣納骨堂也將增設近800骨骸櫃位，滿足北海岸鄉親落葉歸根需求。