政治大學俄羅斯研究所兼任副教授魏艾。（圖／中評社）

美國財政部長葉倫表示，美國目前沒有計畫制裁中國大陸，「在這個時候是沒有必要的，也是不合適的」。政治大學俄羅斯研究所兼任副教授魏艾分析，美國短時間內要與大陸的產業鏈脫鉤並不容易。

美國財政部長葉倫當地時間25日在一檔電視節目中表示，因俄羅斯的關係而制裁中國大陸「在這個時候是沒有必要的，也是不合適的」。她透露，美政府高級官員正私下與中方接觸，以確保中方理解美國的立場。

葉倫是在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目中作出此番表態的。觀察者網報導，在談到中國大陸可能因支持俄羅斯而遭受制裁時，葉倫稱，美國目前沒有計畫制裁中國大陸，因為北京迄今尚未向莫斯科提供軍事支持。

政治大學俄羅斯研究所兼任副教授魏艾日前接受《中評社》專訪時分析，美國若對中祭出經濟制裁，首先面對的問題是製造業產業鏈難脫鉤，這比俄羅斯能源還要複雜。

魏艾說，美國與西方世界經濟制裁俄羅斯，面對的是能源供應的議題，美國擁有頁岩油可以不購買俄羅斯能源。但假若美國真的要對中國大規模經貿制裁，首先要面對的是大陸製造業產業鏈的脫鉤問題，短時間內要與大陸的產業鏈脫鉤並不容易。

魏艾指出，2020年疫情嚴重時，中國對美出口反倒成長4％，主要的是宅經濟、醫療用品兩項。他舉例說，2020疫情爆發，美國的口罩多是越南生產，但到2021年東南亞有疫情時，口罩生產線就移到蘇州了。