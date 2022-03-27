警政署27日表示，鑒於近日基隆市警局刑警餐會引發群聚感染，多名刑事人員確診，警政署通令全國各警察機關，重申並落實新冠肺炎相關防疫作為。至於有確診、隔離的基隆市警察局，已全面強化防疫措施及相關應變機制，警力調度方面，目前該局人力尚充足，若有人力支援需求，警政署已責由刑事局、保一總隊、基隆港警總隊優先調派警力支援。

警政署行政組指出，這兩年新冠肺炎疫情期間，訂有相關防疫規定，近來各地幾起確診事件，警方更要落實含駐地、勤務車輛及裝備定期清消，並嚴格控管勤務處所相關人員進出，落實實聯制。

同時，勤務人員值勤全程佩戴口罩，民眾報案洽公引導至設有隔板防護之通風處所，偵訊案件必要時以視訊方式辦理；減少舉辦餐會等活動，禁止逐桌敬酒；發生疫情啓動分班、分組、分流、異地辦公、居家辦公等勤務應變措施。

雖然加強防疫，但也不容治安出現空窗。警政署強調，防疫沒有法律假期，轄區治安、交通工作更不會因疫情而停擺，將展現警方維護治安決心，讓國人感到安心。