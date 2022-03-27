中市推出打新冠第3劑疫苗加碼送福袋，內容包括專屬好康優惠截角、商品優惠券等。（台中市衛生局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市衛生局今天宣布，打第3劑疫苗再加碼1萬份福袋，優惠折扣、贈品等括於3月28日起至5月31日間，到衛生所、合約院所及外展接種點等接種第三劑新冠疫苗，即可獲贈好康健康福袋，內有涵蓋78家餐飲、住宿、生活用品等不同組合優惠折扣、贈品等，

中市繼推出設籍65歲以上長者、55歲以上原住民及於中市機構及社福照顧機構之人員及其受照顧者與洗腎患者等第5類對象，接種新冠疫苗發放500元現金禮後，再推出施打第3劑送專屬好康健康福袋1萬份。

中市衛生局表示，福袋內容的優惠範圍含括餐飲、住宿、生活用品等，部分為限量贈品，其中有29家店家優惠截角、11家商品優惠券，另有38家店家，只要出示第3劑接種紀錄即享折扣、優惠或贈品，各福袋組合贈品可能有所不同。

衛生局表示，統計至25日上午，中市已完成614萬211人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬2293人、全人口涵蓋率87.26％；第二劑接種229萬9505人、涵蓋率81.82％；基礎加強劑接種3萬8121人、涵蓋率1.36％；第三劑追加劑，接種135萬292人、涵蓋率48.05％，呼籲市民踴躍接種，強化保護力。