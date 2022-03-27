夜市大亨江欽良開設寶島曼波公司，在草屯鎮經營寶島時代村和草鞋墩夜市，擔任攤商管理員的張姓男子，竟然將收取的租金、電費等款項中飽私囊，3年內侵占854萬多元；南投地院審結，依業務侵占罪判處張男有期徒刑1年4月。

法官在判決書中指出，張姓被告在寶島曼波公司擔任攤商管理員，負責規畫夜市攤位及停車位，並向攤商及車位承租戶收取租金、清潔費及電費，並需於次周一將收取金額繳回公司；但是，被告從2017年10月到2020年10月間，陸續將收取的款項854萬1658元侵占入己，而且全數花用完畢。

據了解，2017年江欽良涉及農會詐貸案，公司電腦、帳冊都被檢方查扣，影響管理作業，卻讓張姓員工有機可乘，利用職務之便侵占財物，起初只是少數金額，因為沒有被發現，侵占金額愈來愈多，侵占的項目及金額，包括夜市固定攤位租金685萬9920元、電費及清潔費136萬1738元、花漾千禧停車場租金12萬元及再興攤位租金20萬元。

張姓被告未婚，還要撫養祖父母，卻陸續購買新車、金鍊，讓同事側目，後來東窗事發，才知道原來是假公濟私，侵占公司的款項；寶島曼波公司原本只要他歸還侵占款項，但他說錢都花光了，公司只好報警提告。

法官審酌被告利用職務之便，侵占業務持有財物，不僅侵害他人物產法益，也破壞從事業務的忠實誠信關係，欠缺尊重他人財產的觀念，所為實屬不該，而且未賠償寶島曼波公司所受的損害，因此依法判刑。