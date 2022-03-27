中市抽驗清明節應景食材，查出2件花生粉黃麴毒素超標。（台中市衛生局食安處提供／陳淑芬台中傳真）

台中市衛生局食品藥物安全處在今年2月中啟動清明稽查專案，前往中市各大生鮮賣場、傳統市場、製造業、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗查核，共抽驗食品及食材213件。食安處今天表示，檢驗發現2件花生粉黃麴毒素超標，已移送源頭彰化縣與雲林縣衛生局處辦。

食安處表示，在西屯區與東區食品原料行販售的「一級花生粉」與「花生粉」，分別檢出黃麴毒素B1型：3μg／kg、4μg／kg與規定不符，標準值為2μg／kg以下，立即通知業者下架，不得販售。

食安處強調，春節應景傳統餐點潤餅，常使用豆乾、干絲等豆製品，不肖食品業可能使用俗稱雙氧水的「過氧化氫」來漂白與殺菌，增加賣相與延長產品銷售時間。

食安處免費提供「過氧化氫簡易試劑」，民眾可至衛生局、食安處、各區衛生所或市府聯合服務中心等地索取。

食安處指出， 今年清明食安稽查專案抽驗品項，包括素三牲8件、未調味豆干豆皮36件、糕粿類50件、麵腸素肚36件，檢驗動物性成分、防腐劑、殺菌劑、皂黃等；另也抽驗應景食材潤餅皮15件與潤餅配料花生粉32件、蔬菜36件，檢驗甲醛、總黃麴毒素、農藥殘留、漂白劑及防腐劑等項目。

此外，今年1至3月期間並針對日本食品實體販售通路查核標示798件，結果符合規定；另抽驗產品53件，除13件還在進行輻射檢驗，其餘皆合格。肉品部分，共查驗3682件，包括標示查核3066件與瘦肉精快篩402件皆符合規定，另也檢驗214件牛豬肉品乙型受體素含量，除69件檢驗中，其餘結果合格。