王毅訪印 釋出「中印+」合作 美國急了?

在俄烏戰事打了超過一個月，美國持續在外交上強逼大陸表態，國務委員兼外長王毅在巴基斯坦邀請下，以貴賓身分22日赴巴國出席伊斯蘭合作組織外長理事會，然後在24日先訪阿富汗，25日又造訪印度，會見印度國家安全顧問，這是2020年中印邊界衝突關係惡化，最高層級接觸，也象徵雙方有機會融冰，時事評論員鄭村棋老師分析，中印如果關係好轉然後合作，對世界的影響不得了！

鄭村棋26日在中天電視《鄭亦真辣晚報》節目中分析， 王毅說要以長遠眼光看待雙方關係。要堅持「中印互不構成威脅，互為發展機遇」戰略判斷，把邊界問題分歧擺在雙邊關係適當位置。然後要以共贏思維看待彼此發展。中方不追求「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用。願探索「中印+」合作，更大範圍互利共贏。最後要以合作姿態參與多邊進程。

另外，今明兩年，中印將分別主辦金磚國家、廿國集團和上海合作組織領導人峰會。要相互支持，為堅持多邊主義釋放更多積極訊號。鄭村棋說，這兩國各有十四億人，這麼大的規模對世界影響相當大，經濟實力非常好，一定把歐盟這些國家比下去了，非常有戰略眼光。

才多久時間，兩國在邊界多有死傷打來打去，好像世仇的樣子，沒想到這麼短時間，雙方要開始破冰，鄭村棋直指，原本印度認為，美國要壓制大陸，找印度來當幫手，結果看到這次烏克蘭被美國利用，下場這麼慘，印度能不發毛嗎？中印合作會產生相當大的力量。