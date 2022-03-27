大林蒲第二次遷村說明會現場。（袁庭堯攝）

場外仍有居民陳抗，但遭警方全程管制。（袁庭堯攝）

大林蒲第二次遷村說明會，場外加開座位。（袁庭堯攝）

多位里長表達對遷村計畫修正草案的意見。（袁庭堯攝）

【LIVE直播】大林蒲居民「拒絕遷村」舉牌抗議 陳其邁親上火線說明

高雄大林蒲遷村案27日召開第二次遷村說明會，因疫情等因素拖延一年多，都發局特地向居民致歉。市府公布最新補償條件，但多數居民仍擔心未來物價上漲導致遷村負債，也有居民堅持不該遷村而是「遷廠」，但現場也有不少支持遷村的鼓勵。陳其邁承諾會再向中央爭取預算，5月前再開說明會，一定會滿足大家的需求。

陳其邁保證，遷村絕對是換新屋，財產、生活、社會權都會保障。現階段是討論「草案」，預計要開3次說明會。他會帶回結論再和經濟部討論，預計5月份之前再開第三次說明會，他還是會親自來。若還是無法解決所有人的疑慮，那就開第4次，還是開到大家滿意為止。

都發局表示，依據經濟部3月發布的遷村計畫書修訂摘要，放寬補償條件的有「私有土地一坪換一坪」、「基準日後取得土地一坪換一坪」、「私有住商區土地單獨分配」等資格；提高補償的有弱勢戶專案救濟金、漁民交通補貼、農民農產物補貼；新增措施為市場攤台救濟、居民就業輔導、弱勢補償；針對大林蒲文化館、國中小、公有市場的安置地區也做出調整。

「遷什麼村，遷廠才對吧！」大林蒲遷村自救會理事長黃琨育表示，大林蒲的問題是空氣污染，既然遷村條件不好，政府就不要勉強，硬要遷村，以後只會有更多街友。有位紅毛港人吳媽媽不滿遷村條件次次修正無誠意，不久前抑鬱而死，他要求陳其邁向吳媽媽道歉。

當地里長認為，此次經濟部遷村計畫書修訂摘要對遷村一點幫助都沒有，內容都圖利包商，整體條件看來根本沒有如當時市府承諾「比紅毛港遷村還好」。居民張先生更直接酸陳其邁「緊緊緊」淪為口號，行政效率「不輸當時的韓國瑜」。

不少居民擔心未來物價上漲，現有的補償條件不足以重建新屋，現有的特殊格局（三角窗地段）屆時也無法獲得保障。

陳其邁表示，大林蒲遷村預算增加至689億元，花在幫大家「舊厝換新厝」，針對土地一坪換一坪、公保地補償資格均放寬，共同持份土地也開放一坪換一坪，對漁民、攤商、農民的補貼都增加。針對就業、就學、弱勢福利、文化保存、生活機能，都有新保障。

陳其邁強調，未來一定會用「時價」補償重建，絕對不會讓居民負債，但僅限於蓋回「原規格」。土地不夠就找他，絕對「補到夠」。市府預計花3年蓋好新屋，再讓居民搬遷，省去租屋的困擾。原本就沒有房屋、長期租屋者，屆時市府也會協助。