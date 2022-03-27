基隆市警察局公布最新疫情狀況，今（27日）新增4名確診個案，包括第三分局偵查隊小隊長、刑警大隊2名高階警官及1名警官，已有8名刑事人員確診。對此，新北市長侯友宜表示，我們有一套的標準，都會有第二個預備警力隨時可以去做好支援。

侯友宜說，這段時間也碰上個案因為在南部餐敘也有員警確診個案，新北市在所有員警的防疫上，我們有一套的標準，石碇派出所的員警也剛好居家隔離，所以都會有第二個預備警力隨時可以去做好支援，不會因為員警少數幾個確診個案，支援警力對治安、交通、市民的相關服務，不會造成空窗期，也不會讓治安有所影響。

侯友宜說，這些配套措施在上次的疫情的時候，已經多次來實施，對治安來講還是可以非常穩定的讓治安可以把它做的更好。

侯友宜也提到，其實一直還是不斷地提醒大家，口罩就是追加劑，雖然打了第三劑，那第一劑也打了一段時間，為了確保防疫能夠更加落實，如果口罩沒有必要就不需要拿下來，希望大家把口罩戴好，然後自己體溫還有洗手包括身體不舒服就不要出來，所以最重要還是口罩。

侯友宜說，這段時間參加很多相關的活動，原則上自己都盡量跟市民朋友提醒還是把口罩戴上，讓疫情能夠更穩定，那也可以避免傳播力來傳染，所以大家一起還是盡量把口罩戴起來。