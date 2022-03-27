大S（徐熙媛）月初恢單106天後，火速再婚20多年前的舊愛「酷龍」成員具俊曄，引發各界關注。男方在消息曝光隔天，以大S老公身分抵台，經過10天隔離，直奔大S豪宅進行7天自主隔離，於今（27日）出關，早上8點至中午大S位於信義區的豪宅門口來往零星的高級名車以及外送員，就是未見她與新婚老公行蹤，門口的警衛也回應：「今天還沒看見他們。」
由於小S曾表示要請光頭姊夫吃麻辣鍋，是否今天會與姊夫敘舊？小S表示：「今天沒安排。」
大S（徐熙媛）月初恢單106天後，火速再婚20多年前的舊愛「酷龍」成員具俊曄，引發各界關注。男方在消息曝光隔天，以大S老公身分抵台，經過10天隔離，直奔大S豪宅進行7天自主隔離，於今（27日）出關，早上8點至中午大S位於信義區的豪宅門口來往零星的高級名車以及外送員，就是未見她與新婚老公行蹤，門口的警衛也回應：「今天還沒看見他們。」
由於小S曾表示要請光頭姊夫吃麻辣鍋，是否今天會與姊夫敘舊？小S表示：「今天沒安排。」
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