新北市長侯友宜今（27日）出席2022新北市童樂節首場大型活動。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（27日）出席2022新北市童樂節首場大型活動。（葉書宏攝）

2022新北市童樂節首場大型活動登場，新北市萬里國小攤位。（葉書宏攝）

2022新北市童樂節首場大型活動登場，新北市萬里國小攤位。（葉書宏攝）

2022新北市童樂節系列活動開跑！今（27日）首場「揪友愛童玩-童愛市集」大型活動在板橋大遠百一樓廣場熱鬧展開。除了有16場精彩吸睛的表演，更整合11個局處及民間單位推出包含環保、人文關懷及創意啟發等特色共51個攤位，安排受歡迎且富有教育意義的互動遊戲，從早上10點到下午4點，讓孩童不管何時到現場，都能開心玩、滿載而歸。

新北市長侯友宜表示，今年童樂節以「揪友愛童玩」為主軸規劃，第一場大型童愛市集活動推出16場表演及51個好玩攤位。在表演部份，由最會炒熱氣氛的達伶姐姐及小岳哥哥帶來活力帶動唱，還有卡通明星妖果小學與水果奶奶一起唱唱跳跳。

新北市孩子表演令人驚豔，像是德拉楠民族實驗小學的泰雅族傳統歌謠、興仁國小扯鈴演出、瑞平國小祥獅擊鼓、福連國小、石門國小的街舞演出及頂溪國小直笛表演，舞臺上絕無冷場。另外，MOMO哥哥及辰星哥哥也帶來魔術秀等熱力表演，以及海波劇團的《精靈傳說》演出，更有街頭藝人吉他彈唱及社團法人新北市樂活公益協進會鼓藝演出等，場場精彩絕倫。

活動由市長頒發大遠百募資捐贈的運動背包，給新北地理位置分布在極點的4所偏鄉學校學生代表作為禮物，包含德拉楠民族實驗小學、石門國小、瑞平國小及福連國小。板橋大遠百店長施智耀協理表示，這次進行公益募背包活動將募集到4月中旬，預計贈送給從4所偏鄉學校小朋友近180份，希望能帶給這些可愛的小天使一份溫暖。

今天現場有11個局處及各單位擺設51個特色攤位，例如小小消防員Cosplay、小小波麗士和大波麗士問答、能源小鐵人發電腳踏車體驗，《衝吧!新住民的奮鬥記》贈書遊戲、樹學家特展、原民風服飾配件及竹蜻蜓製作DIY，更有豐富的闖關獎品像是巧克力、奶粉、庇護工場手製布口罩、玉米環保餐具等，讓孩子從遊戲中學習愛護自然環境和尊重關懷人文文化。

此外，也結合台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會帶來許多創意啟發的攤位，讓親子練腦力，玩中學、學中玩，例如積木遊戲、益智桌遊、基因生科大學問、STEM玩具及地墊拼拼樂等，這些琳瑯滿目的攤位要讓孩子放下3C遊戲，親子協力揪團打怪、體驗童玩。

瑞平國小施惠珍校長表示，這次學校的孩子為這次舞獅及鈴鼓表演活動，認真練了一整年，把最好的演出搬上舞台。同時藉由這次機會帶孩子來活動拓展視野、增長見聞，也很感謝企業募資捐贈的書包，感受到滿滿的愛心。莒光國小三年級萬胤承小朋友開心地說，在這裡玩一整天也不會覺得無聊！

教育局表示，童樂節是孩子的節日，透過童愛市集，傳達給孩子地球永續、關愛生命的觀念。而從明日起至4月3日在市府一樓大廳還有《魔法水樂園 新北水利建設成果展》，歡迎呼朋引伴一起來體驗多元豐富的水魔法。此外還有49機構、66場館及各國小、幼兒園辦理超過百場系列活動，包含新北市各運動場館、圖書館、博物館、觀光工廠等場館精心規劃動靜態學習體驗。

另5月1日壓軸活動將在新莊陽光草坪舉辦校園多元文化童樂會。更多系列活動可上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢，歡迎全國家長來新北遛小孩，享受美好親子時光。