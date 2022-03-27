啦啦隊女神峮峮(吳函峮)，長相甜美可愛，身材也是很厲害，6年前加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，憑藉火力四射的加油吶喊聲，以及在球場上萌翻天的表現，使她一路以來人氣不斷上漲，成為啦啦隊中的明星成員，今年2月底她發行個人第二本寫真《QUNing》，性感身材讓粉絲看了都相當興奮，昨日她PO出一張泳裝照寵粉，同樣讓粉絲看得都鼻血直流。

峮峮出道以來，親民不做作的風格深受大眾喜愛，她也經常在社交平台分享可愛照片，無論是曬出嘟嘴、托腮、賣萌，或是各式各樣的表情都魅力十足，26日她PO出的照片也不意外，可見峮峮側身入鏡讓白滑超兇曲線見光，且梳了顆俏皮包包頭，披著白色小外套，穿著藍綠色的三點式泳衣，頭部看向地面，微微露出甜美笑容，海風吹過讓她看上去極為清涼，微微一笑就很傾城。

這張照片，由女星兼攝影家林予晞掌鏡，略微帶點朦朧浪漫的感受，她凹凸有致的身形，在鏡頭前嶄露無遺，可愛照片一經發布吸引上萬人注目，寫下評價「美美的成熟中又帶著點可愛」、「好舒服的感覺呀！」、「有時候戀愛就是這麼簡單」、「真的瘦一圈了耶」還有女生說，「這個身材搭上峮峮甜美笑容太正點了」

除了這張超甜福利照，關於峮峮的寫真集《QUNing》，同樣是由林予晞拍攝而來，書裡推出一系列峮峮的清純美照，與以往不同的是，由於是請來女星拍攝，得以站在女性的視角捕捉四肢的亮眼之處，創造出亮眼銷售成績外，也帶給大眾欣賞到更不一樣的峮峮。