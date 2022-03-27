台中市西區1家KTV今天凌晨，翁、許及谷男3友人到KTV唱歌喝酒，因分攤5000元喬不攏，發生口角衝突大打出手，3人手部都受輕傷，翁男在衝突後即離開現場，許及谷男向KTV求助，警方循線追查釐清案情。

民權所副所長余長益表示，警方在今天上午7時54分接獲報案指稱，KTV發生客人打架情事，經派員火速前往處理，31歲翁男已離開現場，而30歲許男及谷男2人手臂有輕微刀傷，警方調閱監視影像追查，已掌握翁男行蹤，正追查釐清案情中。

據了解，3人前往西區該KTV消費，飲酒唱歌到今天凌晨，總共花費5000多元，其中1人先前往結帳，沒想到，3人分攤費用時竟喬不攏，發生口角爭執而大打出手，3人均掛彩。

翁男在案發後即離開現場，而許及谷男則向KTV求助報警，警方到場處理，協助2人就醫，並調閱相關影像清查過濾，掌握翁男行蹤，追出他因受輕傷自行就醫，警方聯繫涉案人到案說明，釐清案情。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障