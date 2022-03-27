中華奧會主席林鴻道。（中華奧會提供）

中華奧會為了慶祝百周年慶，今年將舉辦一系列慶祝活動，以專題論壇、繪畫比賽、文物展覽、慶祝酒會、邀請外賓及各運動協會共同冠名盃賽等方式慶賀奧會百周年，讓更多人參與奧林匹克活動，多面向了解奧林匹克的精神與真諦。

中華奧會百周年慶慶祝活動，首場活動於今天（27日）由中華奧會與中華民國奧運人協會、台灣體育運動大學共同舉辦「我國參加國際奧會百周年論壇」，期盼撫今追昔，感動重現，集眾人智慧再現新局，增進產官學界的互動，發揚奧林匹克快、更高、更強、更團結的精神。

中華奧會主席林鴻道十分重視奧會百周年慶祝活動，多次親自指導相關籌備工作，今年首場論壇，他特別以「讓體育運動成為國人生活的一部分---從中華奧會的社會責任談起」為主題，結合自身對奧會7大工作事項願景，發表精彩專題演講；林鴻道並指出，透過深耕奧林匹克教育，奧林匹克精神深入台灣的每一個角落，讓全台灣都成為運動員參與國際體壇的後盾，期許將台灣的體育表現，推入國際體育運動前10%大國的目標。

林鴻道補充，透過運動科學的積極介入，提升競技成績，運動員的社會地位必然更加受到重視，他從去年開始一直推動成立「國家運動科學中心」積極努力，目前已見曙光，請大家拭目以待。

中華奧會成立於1922年（民國11年），原名為中華業餘運動聯合會，同年受到國際奧會承認，開啟中華奧會參與奧林匹克各項活動的契機，迄今已屆100周年。這些年來，中華奧會歷經王正廷、郝更生、周至柔、鄧傳楷、楊森、徐亨、沈家銘、鄭為元、張豐緒、黃大洲、蔡辰威及林鴻道等12位主席辛苦耕耘，帶領中華奧會參與國際賽會，創造輝煌成績、爭取國際友誼，成為台灣連結國際體壇最重要的橋樑。

中華奧會主席林鴻道演講內容全文如下：

讓體育運動成為國人生活的一部分

- 從中華奧會的社會責任談起

奧運人協會、學界的各位先進、各位貴賓、各位女士、先生，媒體朋友，大家早安、大家好! 鴻道很榮幸受邀在此和各位分享。

我來自企業，當企業界談到社會責任(CSR)，其實就是指企業要「取之社會、用之社會」，不光只是替股東賺錢而已，還要對社會、環境的永續發展有所貢獻。中華奧會的資源來自社會，因此，如何發揮最大效率、創造體育發展的最大利益，與國人共享，自然就是我們的社會責任。更進一步，從自身做起，推動環境的永續發展，也正是我們在努力的工作。

為了善盡奧會的社會責任，本人在今年初第13屆主席就職時，揭示了7大推動工作事項，包括：推動國家級運動科學中心的成立、以產業化為方法讓體育運動成為國人生活。

透過深耕奧林匹克教育，奧林匹克精神深入台灣的每一個角落，讓全台灣都成為運動員參與國際體壇的後盾。深耕奧林匹克教育，我們所有體育人都應該站在第一線，自助而後人助，為深耕奧林匹克教育努力。

相對於台灣的個人運動風氣快速成長，國人對於體育運動的競技卻是相對冷漠的。新冠疫情前，台灣每年有超過百場的國際體育競賽，一般的情境是「場內人數比觀眾多，社會大眾完全不知道比賽的存在！」各位體育人，想想我們的「非體育人」朋友，見面寒暄時，除了國內政治、社會八卦外，何時出現過任何體育賽事的話題?我們都必須承認，體育運動並不是我們生活的一部分。身為體育人，相信這絕不是在座任何一位所樂見的。

我們都知道，競賽成績和社會大眾參與、關心體育運動有絕對的關係，創造體育運動的競賽佳績，是引導社會大眾參與體育運動的最直接方法。本人多年來一直在為將台灣推入國際體育運動前10% 大國的目標努力。4面金牌、4面金牌、4面奧運金牌 (因為很重要，所以要說3次)，就是我們達標的指標。以目前我國運動員的表現，絕對有達標的潛力。

「失之毫釐、差之千里」正是現代競技的最佳寫照，因此如何給運動員精準、有效率的訓練和完善的保護，是我們向4面奧運金牌邁進的最重要推力。為了達到這個可及的目標，本人和運促會以及幾位體育界的先進正為推動成立「國家運動科學中心」積極努力，目前已見曙光，請大家拭目以待。我們也為特定選手的精準培訓和完善保護，成立了專屬運科小組，為目標努力。希望我們所有的體育人都能共同支持國家運動科學中心的成立。

透過運動科學的積極介入，提升競技成績，運動員的社會地位必然更加受到重視。身為企業界出身的體育人，鴻道看到的是運動產業生態圈的榮景。體育運動的佳績，帶來的絕對不只是金牌數量，而是國人生活文化的面向擴大以及運動產業生態圈的發展榮景。

欣逢奧會成立第一百周年，中華奧會將以傳承、展望與創新的自我期許，負起與時俱進的社會責任。

在此同時，更希望能在所有體育人的共同努力下，讓運動員參與國際體壇得到最佳成績、讓國人生活文化面向擴大，以及讓運動產業生態圈蓬勃發展。