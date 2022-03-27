立法院25日天表決通過了賦予「18歲公民權」的「憲法增修案」，公告半年後將交付公民複決，對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，很多評論認為這項改革對民進黨有利，對執政黨不利，他認為其實不盡然，因為很多台灣年輕人其實也支持其他的在野黨。

矢板明夫昨（26日）在臉書發文表示，有些評論認為「18歲公民權」的改革對執政黨有利，對在野黨不利，他認為其實並不盡然，自己接觸到的台灣年輕人之中，支持民眾黨、時代力量和基進黨的人，要比支持民進黨的還多，若民進黨不把訴求更努力向年輕人靠攏的話，也不一定能獲得年輕新選民的支持。另外，現在的年輕人都沒有經歷過白色恐怖時代，如果國民黨能推出一些讓年輕人喜聞樂見的政策的話，也有擴大支持的機會。

日本自2016年起，矢板明夫指出，也把投票權從20歲降到了18歲，最主要的理由，是為了應對少子化和高齡化。隨著選民中老年人的比例逐年升高，日本的政治人物在選舉時提出的訴求，多會向醫療、年金、長照等老人關心的議題傾斜。而年輕人關心的升學、就業、育兒等問題，越來越容易被忽視。年輕人是社會的未來，18歲公民權有機會讓年輕人的意見和需求，更多地反映到政策上。

矢板明夫直言，但很遺憾的是，日本的改革並不算成功。2016年18歲開始可以投票以後，日本已經經歷過四次全國性選舉，18歲和19歲的投票率，從第一次的47%，一直下降，最近一次的選舉，甚至降到了32%。可能是日本的年輕人生活過於安逸，很難讓他們對政治產生興趣。

不過，矢板明夫認為，台灣和日本有所不同，因為有來自對岸的威脅，整個社會充滿了危機感。而且，據他觀察，台灣的年輕人是非常能接受新鮮事物和先進價值觀的先鋒。回顧台灣民主化的歷程，先有野百合，後有太陽花，兩次學生運動都成功地推動了社會的變革，這在世界史上也是極為少見的，可見台灣年輕人的熱情對台灣社會的影響之大。如果18歲公民權能夠實現，相信年輕人的參政，會給台灣政壇帶來一股新氣象。