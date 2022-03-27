金湖分局長曾冠螢日前赴土銀和及超商，感謝行員和店員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙。（警方提供）

詐騙集團看準偏遠離島好下手，常見的「假檢警」及「網路購物分期付款設定錯誤」的手法，照樣將很多人騙得團團轉。金門警方最近就與金融機構、超商聯手攔截2件，替當事人保住新台幣51萬元的辛苦錢。

警方說明，金沙鎮A先生於3月22日到土地銀行新市里辦事處欲臨櫃匯款新台幣48萬元，行員及副理鄭新民關懷提問後察覺有異，通報警方到場。但他面對警方詢問支吾其詞，只說要匯款購車，警方檢視其LINE通話對象，發現大頭貼竟是「警鴿」圖案，懷疑他碰到假檢警，進一步再跟其家人聯絡，也確認A先生並沒有要買車，最後順利攔阻成功。

另跨海來金門工作的B先生，日前在網路購買無線網卡後，接到佯稱網站客服者向他表示因員工誤植訂單，造成其名下有12筆下單紀錄，假好心要他轉帳匯款，才不會冤枉吃大虧。B先生透過網路銀行匯款10萬元後，詐騙集團又要他再至全家超商成功店ATM匯款，店員陳雅玟發現B先生邊講電話邊領錢，疑似遭到詐騙，趕緊通知警方到場攔阻準備匯出的3萬元。

金湖分局長曾冠螢日前赴土銀和及超商，感謝行員和店員機警熱心、主動關懷提問並即時通報警方到場，共同攔阻詐騙。