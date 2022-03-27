111學年度身心障礙學生升學大專院校甄試昨天及今天舉行學科考試，身為考生家長的作家仙女老師余懷瑾在臉書發文指出，腦麻組的學生都是在國北教大考試，昨天台北下大雨，學校給家長的休息空間不夠，還不讓家長在教室陪孩子用餐，「這樣的話，再多場的特教研習也只是消化預算罷了」。

對此，教育部學務司長吳林輝在余懷瑾臉書留言區貼上國北教大最新的因應措施，為協助一般試場內需要陪同用餐的考生，已加開至善樓B1國際會議廳，供陪同人、考生使用；至於家長休息室，除原有的科學館101教室、廣場及校內公共空間外，也加開科學館1樓109教室，提供家長有足夠的休息空間。

余懷瑾在臉書發表「111學年度身心障礙學生升學大專院校真是之驚世奇觀」文章說，升大學和四技二專身心障礙學生報名腦性麻痺組的都在國北教考試，26日大概是她看過最多腦麻孩子的一次，陣容龐大，障礙程度各有不同，「每個孩子能有一位家長陪考，我們家平平安安考試，當然爸爸媽媽一起陪同」。

余懷瑾指出，行動不便已經夠辛苦了，天雨路滑，休息空間不夠，室內許多家長是站著的，甚至站在戶外，避免室內人多群聚。11時20分，她去找試務人員，詢問他們是否可以陪同考生在教室內用餐？出來了個穿白衣的負責人，她說不行，只能考生一個人在教室裡用餐，不能家長陪同。

她問為什麼不能家長陪同？試務人員說「因為防疫的關係」。她再問，為什麼考生家長不能陪同考生在教室內用餐？孩子吃飯需要協助。試務人員回說，怕家長坐到旁邊同學的座位。她說自己可以站著陪小孩吃飯，但試務人員回答：「考生可以進教室吃，家長不能陪同，我們學校空間很大，你們可以找到地方吃飯。」

中午，余懷瑾一家就坐在休息區，小孩手功能不好，萬一自己拿便當盒肯定灑得一地，就由爸爸一口一口的餵她吃飯。但孩子已經18歲了，在眾人面前還被家長餵食，自己也覺得尷尬，沒有面子。

余懷瑾質疑，若不是教特教孩子，自己能做的事還要假手於他人嗎？國北教很缺桌子和椅子嗎？畢竟升學考試只有一次，她跟孩子們辛苦也就罷了，但她擔心的是這些服務的學生和老師們的冷眼，體現的是國北教的教育啊！這樣的話，再多場的特教研習也只是消化預算罷了。