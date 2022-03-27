北市捷運警察隊警員日前深夜巡經東區地下街時，突然發現一衣著單薄、手持塑膠袋的男子，神情呆滯坐在路邊，隨即上前關切詢問，並透過警用M-POLICE查詢發現該男子為失踨人口，隨即通知心急如焚父親領回，家屬頻頻感謝警方為其找回兒子。

警方表示，該男子口語表達不佳，無法正確說出其身分及住址，身上也未帶證件，一時無法確認該男身分，檢視其隨身物品時，突然發現男子右手戴有預防走失的愛心手鍊，使用電腦查詢發現劉姓男子於3月14日被通報為失蹤人口，立即撥打手環上24小時的服務電話並告手環上編號後，通知劉男的父親。

警方表示，劉男的父親已屆80高齡，告知員警兒子患有身心障礙已離家失聯1周，身無分文，也未帶任何行李，非常擔心兒子安危，對於捷警熱心積極為其找回兒子，心中相當感動且印象深刻，再三向員警表達感謝之意。

捷警隊統計，捷運系統受理走失者去年1至12月共177人，其中因患有失智原因造成走失比率高達42.37％最多，精神障礙占13％。捷警隊呼籲，家有失智身障或高齡老人者等，可佩戴名牌或在衣服繡上姓名、電話，更可以申請愛心手環，供旁人或警方聯絡協助返家，以減少不幸的意外發生。