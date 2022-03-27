黑松旗下代理的金門高粱以多樣中式白酒擄獲眾酒饕喜愛，有「杯中綢緞」之稱的「緞金龍金門高粱酒」，甫上市便帶起甜順型中式白酒熱潮，不僅醇厚韻味正中老饕喜好，也符合烈酒初飲者的口味，獲得不少好評。今年特別邀請粉絲橫跨各年齡層的人氣藝人–羅時豐擔任代言人，首次代言更稱緞金龍「順口又順心」，自從接了代言之後，超過雙位數的代言邀約接踵而來，好運強強滾！

黑松打造全新甜順型中式白酒53.2度「緞金龍金門高粱酒」，由老饕熟悉的高粱白酒出發，醇厚風味卻多了清甜柔順，酒饕間討論度激增！甜順醇厚並陳的緞金龍，推出後即顛覆烈酒市場的想像。緞金龍在多次的調和下拿捏出精準比例，使53.2度的緞金龍除去烈酒的辣口，創造甜順與醇厚交織的新口感，不只讓老饕能有全新50度以上的白酒選擇，初飲者也能放膽嘗試烈酒獨有的醇厚回甘。

羅時豐對緞金龍的口感更是讚譽有佳，直言，「緞金龍酒質順口完全不輸老酒，喝下去甘醇滑順，最重要的是清爽不嗆辣，像我們歌手平常最怕喝到嗆辣的酒，很傷喉嚨，但這款緞金龍完全不會，入喉順口又帶點花果清香，就連顧嗓的歌手也能嘗試，真心推薦！」

代言廣告中羅時豐演繹歡聚小酌場景，強調人生難免有起有落，順心是最重要的！隨時來瓶53.2度的緞金龍，入喉順口、尾韻醇厚暫時拋掉煩惱與壓力，如同主打的產品訴求「喝杯順口順心的緞金龍，心情若順，人生自然行好運！」。

羅時豐也分享，接下緞金龍代言後，馬上「行大運」登上YouTube熱門創作者第二名，其他品牌代言邀約亦接踵而來，開春就創下超過雙位數的代言邀約數字！羅時豐笑稱，「非常開心能接下緞金龍的代言，也期待更多朋友能體驗到如絲綢般清香順口的緞金龍，口順心也順，大家一起行好運！」飲酒過量有害健康。

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