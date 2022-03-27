草屯鎮敦和宮、台中市玉闕朝仁宮，都來自大陸福建，而且在200多年前同船渡海來台，兩座「兄弟宮」27日在南投縣與台中市交界的烏溪橋頭會香，然後遶境祈福，希望新冠肺炎疫情早日退散，國泰民安。

敦和宮和玉闕朝仁宮有同舟共濟的情緣，舉辦會香迄今已是第14年，2天1夜的遶境祈福活動，2000多位信眾從玉闕朝仁宮徒步走到草屯鎮；敦和宮則於27日在烏溪橋頭設香案，迎接到訪的「兄弟宮」及信眾，立委許淑華、草屯鎮長簡景賢、縣府民政處長吳燕玲、敦和宮主委林宜裕等人都到場參拜，祈求遶境順利，四時無災，疫情遠離。

吳燕玲表示，敦和宮與玉闕朝仁宮會香，是台中市及南投縣重要的宗教文化交流活動，希望透過遶境祈求國泰民安、風調雨順。

許淑華指出，草屯敦和宮財神爺廟、台中台中玉闕朝仁宮是兄弟宮，透過遶境會香，信眾聯誼交流，也可增進縣市間的情誼。

林宜裕表示，敦和宮主要供奉武財神，玉闕朝仁宮供奉武財神及媽祖，兩宮都來自福建省和平縣，會香遶境範圍從台中市烏日、大里、霧峰區到南投縣草屯鎮，晚上在敦和宮夜宿，翌日返回台中市。

遶境祈福隊伍浩浩蕩蕩，由八家將、千里眼及順風耳等神將開路，沿途鑼鼓齊鳴，鞭炮聲不絕於耳，熱鬧非凡，信眾在鑾轎經過時，向媽祖祭拜祈福，基於防疫情考量，今年遶境取消「躦橋下」活動，避免群聚感染，但是信眾熱情不減，而且會香之際雨勢停歇，可謂天公作美。