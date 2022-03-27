立法院通過攸關18歲公民權的憲法修正案，將交付公民複決，民進黨主張應和年底大選綁在一起，國民黨主席朱立倫直言，公民複決不該綁大選，大選單純化不受其他公投或是公民複決的影響，這不僅是民進黨強力的主張，也是本次公投結果，民進黨不要政治算計，更不必抹黑其他政黨。

朱立倫表示，民進黨不用每一天做政治算計，對國家修憲的議題，國民黨最早就提出相關主張，大家可以去查詢，現在各黨也都贊成，國民黨也都希望一定要通過，在過程中大家都是誠心誠意推動，不要有任何政治算計，更不必抹黑其他政黨。

他強調，公投不能綁大選，也就是大選選單純化不受其他公投、複決的影響，這已經是學理、大家都知道的結果，也就是說，就學理的角度、法理的角度，已經公投不能綁大選是民進黨強力的主張也是公投的結果。

朱立倫表示，那現在又要來違反這樣公投的結果，那不是矛盾嗎？他希望公民複決能找一個適當的時間，4個黨一起來推動還不是一樣？爲什麼要違反公投的結果？民進黨要先解釋爲什麼強力反對公投不能綁大選？3個月前不行，3個月後可以？

他痛批，不要做政治算計，既然台灣是這樣的民意決定，就遵照這樣的民意去做，每個政黨大家的基本立場，都是支持希望年輕人更多的參與，支持18歲公民權是國民黨從頭到尾一致的主張。