這些年「網紅」成為新世代憧憬的職業，大陸更有許多靠著美妝、吃播等各類直播走紅的網紅們，財富與知名度不輸線上明星，各種傳聞自然也不少，近日一名抖音帳號擁有高達98萬粉絲的網紅李由，自曝原是男兒身，因為她實在太美，因此遭到質疑這件事是炒作，她氣得公開證據，引發熱議。

網紅李由皮膚白皙、五官清秀，整體外形就是標準的仙女型美人，自然受到眾多男性喜愛，還曾跟男團偶像「R1SE」成員任豪傳過緋聞，兩人在2020年被發現私下一起去玩密室逃脫，起初任豪的粉絲後援會還幫偶像開脫，說他根本沒時間去做網傳的個人活動，但之後女方閨蜜曬出當天照片，證實了李由跟任豪約會一事，事後任豪坦承有跟女方出去玩，粉絲慘被打臉，只能接受偶像私約網紅交友的事實。

李由因跟任豪傳緋聞而知名度更加飆升，她原本就因美貌與纖細身材而在抖音走紅，每每公開美照，都會被瘋狂轉發到正妹群組，總能吸引眾人目光，不料仙氣飄飄的她，最近勇揭自己原本是男孩子的事實，表示約莫在2020年做了變性手術，術後忍受了2個月的疼痛折磨，並配合相關措施，才終於變成真正的女生。

李由被質疑曝光接受變性手術只是博關注，本來就是女生，氣得公開手術證明跟相關證據以自清。(翻攝自微博)

但許多酸民不信李由的真情告白，說她原本就是女孩子，自爆接受變性手術只是要炒熱度博關注，讓李由氣得提出證據，公開手術證明、相關用藥、換藥工具以及一大堆專用護理用品等，甚至貼出了一張自己只穿了一條白色內褲的赤裸照，證明她真的原是男兒身，未來期盼能有自己的孩子、組織健全家庭，不要像現在一樣出身單親，勸網友們心胸跟眼界要開闊點，直言很多留言根本偏頗，難道女生能生孩子就該當生育機器、因此才該成為女性嗎？「那些天生輸卵管堵塞或是天生沒有陰道的女性就不是女孩子嗎？」，一番發言獲得許多網友讚賞。