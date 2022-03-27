隨著社群平台的興起，許多網紅靠著亮麗外表與火辣身材在網路上走紅，但對於民風保守、認為女子是男性附屬品的阿富汗而言，卻是敗壞家族名聲的毀滅性舉動，因此就有人因為這樣生命受到威脅。一名來自阿富汗的女子亞斯米娜阿里（Yasmeena Ali），自從嫁給猶太人之後，便因艷麗的外型成為女優，沒想到此舉卻惹怒父親，竟直接雇用殺手打算把女兒殺掉，在網路上引發爭議。

根據外國媒體的報導，亞斯米娜一家人原本生活在塔利班統治下的阿富汗艱苦生活，但因為她的父親受雇於英、美兩國外使的阿富汗翻譯，因此受到英國人保護，在她9歲時便成功逃離阿富汗前往英國生活，但即使如此，家中的規定沒有因此放鬆，父親對於她的管教依然苛刻、嚴厲，她在忍無可忍之下只好離家出走，之後與當地的一名猶太籍攝影師結婚。

而身材火辣、外型冶豔的亞斯米娜，結婚後在另外一半的支持下除了拋棄原本的伊斯蘭教改性猶太教外，還下海拍攝成人片在網路上販售，而她這個舉動也徹底惹毛自己的父親，認為她讓家人蒙羞，因此一怒之下找來了亞斯米娜的堂哥，聯手雇用了職業級殺手打算殺掉自己的女兒，而且他們認為這樣的作法是「榮譽殺人」並沒有錯。所幸，亞斯米娜最後逃過一劫，而她的父親與堂哥隨後也遭到警方逮捕。

亞斯米娜接受採訪時，除了大罵塔利班政府的剝削外，也坦承自己的行為作風對於傳統的阿富汗來說是在挑戰底線，在阿富汗的所有人都會將她視為異類，想辦法將她剷除；而她在英國也可能是唯一一個從事成人業的阿富汗女子。